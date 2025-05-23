В МВД обратились к казахстанским детям и их родителям

Безопасность детей — одна из главных задач Министерства внутренних дел, передает пресс-служба министерства. В этом направлении в стране:
- усилена работа ювенальной полиции;
- патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений;
- совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ;
- ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних;
- введены правовые меры против буллинга и домогательств;
- дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.
В школах открываются полицейские классы «Жас сақшы», где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.
Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу.