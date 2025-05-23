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В МВД обратились к казахстанским детям и их родителям

23 мая председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Безопасность детей — одна из главных задач Министерства внутренних дел, передает пресс-служба министерства. В этом направлении в стране:

  • усилена работа ювенальной полиции;
  • патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений;
  • совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ;
  • ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних;
  • введены правовые меры против буллинга и домогательств;
  • дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.

В школах открываются полицейские классы «Жас сақшы», где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.

Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу.

говорится в сообщении