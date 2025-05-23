Когда Меркурий перейдет в знак зодиака Близнецы и как это повлияет на жизни людей

Меркурий 26 мая покидает знак Тельца и переходит в свой родной — Близнецы. Это астрологическое событие важно, поскольку планета будет находиться в созвездии, которым и управляет. Меркурию в Близнецах комфортно, и он может тут активировать способности к обучению и усилить мыслительные процессы. В этот период многие люди почувствуют повышение ментальной активности и ускорение темпа жизни. Подробнее о том, что принесет это явление, «Вечерней Москве» рассказала шаманка, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметджанова.
Что значит вход Меркурия в знак Близнецы.
Планета символизирует разум, речь, информацию, логистику и мышление. Меркурий управляет как знаком Близнецов, так и Девой, но именно в воздушной стихии он максимально свободен в проявлении своих свойств.
Близнецы считаются одним из самых подвижных знаков, связанных с коммуникациями, знаниями, легкостью восприятия и адаптивностью. В них заложена энергия быстрых решений, расширения контактов и круга интересов.
Меркурий в воздушном знаке активизирует интеллектуальные процессы, способствует быстрому усвоению информации и усиливает тягу к новостям, путешествиям, обучению и технологиям.
Таким образом, с 26 мая начинается период, в котором на первый план выйдет все, что связано со знаниями, речью, движением и контактами.
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Каких изменений стоит ожидать.
Первое и главное изменение — увеличение темпа жизни. Меркурий в Близнецах активизирует наше мышление, делает его гибким и быстрым:
люди начнут чаще искать и перепроверять информацию;задавать вопросы;вступать в диалог;повысится потребность в общении и расширении круга знакомств;возникнет желание узнавать новое, путешествовать, заниматься несколькими задачами одновременно;также это может проявиться в повышенном интересе к книгам, подкастам, лекциям, курсам — особенно краткосрочным и практическим;многие почувствуют желание обучаться или делиться знаниями;это благоприятное время для новых образовательных проектов, сдачи экзаменов, написания статей, проведения переговоров.
При этом стоит помнить, что Меркурий в Близнецах склонен распыляться:
интересов много, из-за чего фокус часто смещается;также могут быть перемены мнений, спонтанные решения и переоценка полученной информации;в этот период желательно проверять факты и не спешить с выводами;в деловой сфере следует проявить внимательность к деталям, поскольку обстоятельства будут требовать быстрой адаптации.
Почему переход Меркурия в знак Близнецы так важен.
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Периоды, когда планета находится в собственном знаке, всегда особенные: она действует эффективно, в согласии со своей природой. Меркурий в Близнецах — это точка усиления всего, что связано с логикой, языком и коммуникацией. Поэтому особенно важно использовать это время для налаживания связей, обучения и обмена идеями.
Астрологически майский транзит считается удачным:
для запуска информационных продуктов;старта маркетинговых кампаний;расширения знакомств;обновления форматов общения;станет легче договариваться, находить компромиссы и вести переговоры.
На коллективном уровне можно ожидать оживления в медиа-пространстве, усиления общественного интереса к информации и даже появления новых трендов в образовании и технологиях.
Ясновидящая Кажетта также назвала в беседе с «ВМ» три знака зодиака, представителям которых нельзя доверять свои тайны.