Когда Меркурий перейдет в знак зодиака Близнецы и как это повлияет на жизни людей

Меркурий 26 мая покидает знак Тельца и переходит в свой родной — Близнецы. Это астрологическое событие важно, поскольку планета будет находиться в созвездии, которым и управляет. Меркурию в Близнецах комфортно, и он может тут активировать способности к обучению и усилить мыслительные процессы. В этот период многие люди почувствуют повышение ментальной активности и ускорение темпа жизни. Подробнее о том, что принесет это явление, «Вечерней Москве» рассказала шаманка, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметджанова.