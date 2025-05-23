В Самаре прокуратура выявила нарушения у главврача в поликлинике № 13

Установлено, что в нарушение требований законодательства входная группа организации в зданиях на ул. Гагарина и ул. Никитинской не оборудована пандусом и поручнями На территории отсутствуют знаки доступности, тактильно-контрастные наземные указатели, не соответствуют требованиям на входной площадке ступени лестницы.