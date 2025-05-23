В Самаре прокуратура выявила нарушения у главврача в поликлинике № 13

Установлено, что в нарушение требований законодательства входная группа организации в зданиях на ул. Гагарина и ул. Никитинской не оборудована пандусом и поручнями На территории отсутствуют знаки доступности, тактильно-контрастные наземные указатели, не соответствуют требованиям на входной площадке ступени лестницы.
Кроме того, отсутствуют доступные для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске санитарные комнаты, места ожидания, сигнализаторы вызова пациентов, парковочные места для маломобильных групп населения.
В этой связи прокуратурой города внесено представление главному врачу об устранении нарушений требований законодательства.
В отношении заместителя главного врача возбуждено дело об административном правонарушении по 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры).
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Вопрос фактического устранения нарушений взят прокуратурой города на контроль.