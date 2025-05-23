Племя из бразильской Амазонии потребовало миллионы долларов с газеты New York Times: в чем дело

«Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии», — сказано в статье.