Племя из бразильской Амазонии потребовало миллионы долларов с газеты New York Times: в чем дело

Бразильское племя марубо в конце 2023 года подключилось к интернет-сети Starlink. В 2024 году американская газета New York Times опубликовала обличительный репортаж. Журналисты описали коренное население как зависимых от порнографии обывателей. За это племя марубо подало на газету в суд, транслирует агентство Associated Press.
Согласно статье, бразильцы потребовали от журналистов несколько сотен миллионов долларов в качестве компенсации. Авторы обличительного материала уже выпустили опровержение. Однако New York Times — не единственный ответчик по делу. Иск подан также к изданию TMZ и порталу Yahoo.
«Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии», — сказано в статье.
В России, между тем, ответчиком по искам оказалось ОАО «Российские железные дороги». Заявления направлены в суд от лица Министерства обороны РФ.