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Аварийный дом на омской Биофабрике наконец-то пойдет под снос

Дом был признан аварийным и расселен еще в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска объявила о подготовке к сносу аварийного двухэтажного дома по адресу поселок Биофабрика, 3. Соответствующее постановление об изъятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд было обнародовано вчера, 22 мая.

Дом был построен еще 1937 году и в данный момент является опасным для окружающих из-за повышенного риска обрушения. Здание было признано аварийным еще весной 2019 года, и согласно планам, должно было быть снесено до конца декабря 2027 года. Однако, учитывая текущее состояние дома, городские власти приняли решение ускорить процесс расселения жильцов и демонтажа постройки. Планируется начать демонтаж в самое ближайшее время.

Ранее мы писали, что в центре Омска разгорается скандал вокруг расселенного дома-памятника.