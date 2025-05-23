Аварийный дом на омской Биофабрике наконец-то пойдет под снос

Дом был построен еще 1937 году и в данный момент является опасным для окружающих из-за повышенного риска обрушения. Здание было признано аварийным еще весной 2019 года, и согласно планам, должно было быть снесено до конца декабря 2027 года. Однако, учитывая текущее состояние дома, городские власти приняли решение ускорить процесс расселения жильцов и демонтажа постройки. Планируется начать демонтаж в самое ближайшее время.