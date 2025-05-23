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Рейсы из Омска задерживаются из-за угрозы дронов в Москве

Несколько самолетов вылетели с задержкой, обратные рейсы также были перенесены.

Источник: Om1 Омск

В Омске из-за временных ограничений в московских аэропортах на прием и вылет самолетов, введенных из-за угрозы беспилотников, задерживаются рейсы — информация с онлайн-табло.

Самолет «Аэрофлота» вместо 5:50 вылетел с двухчасовым опозданием. Рейсы «Победы» и S7 также задержались — особенно через Домодедово, где ограничения вводились и снимались несколько раз ночью. Рейс S7 прибыл в Омск с опозданием более 3,5 часов.

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был прилететь утром, ожидается только к 15:15. Обратный рейс вылетит из Омска около 16:00 вместо 6:30.