Рейсы из Омска задерживаются из-за угрозы дронов в Москве

Самолет «Аэрофлота» вместо 5:50 вылетел с двухчасовым опозданием. Рейсы «Победы» и S7 также задержались — особенно через Домодедово, где ограничения вводились и снимались несколько раз ночью. Рейс S7 прибыл в Омск с опозданием более 3,5 часов.