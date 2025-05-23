В Сибири чудом спасли мальчика после удара током от ЛЭП

В 2024 году в Иркутской области 10-летний Илья забрался на железнодорожный столб и, задев провод, получил удар током. Он чудом выжил. Ребенка экстренно увезли в больницу, где его прооперировали, а затем санавиацией доставили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутск.
Врачи были удивлены, так как, несмотря на мощный удар током и жуткую рану на голове, он был в сознании и даже разговаривал. Медики сделали мальчику уникальную операцию — пластику дефекта теменных костей черепа. В мае 2025 он вновь приехал на госпитализацию. Ему поставили титановую сетку. Подробнее на irk.aif.ru.
Отшвырнуло на землю.
В июле 2024 года Илья вместе с другом решил прогуляться до железной дороги, которая находится на окраине поселка Шуба Тулунского района. Как и многим мальчишкам, им любопытно было куда-нибудь забраться, что-нибудь исследовать. Не придумав ничего лучше, они решили залезть на опору линии электропередачи. В какой-то момент Илья задел рукой провод. Удар током был такой силы, что его отшвырнуло на землю. В результате мальчик получил ожоги и закрытую черепно-мозговую травму.
Испуганный друг побежал звать взрослых на помощь. Односельчане вызвали скорую и позвонили матери.
«Я работаю в Тулуне, это 28 километров до станции Шуба, где мы живем. Когда собиралась домой, мне позвонили и сказали, что Илью ударило током на вышке. Я сначала не поняла ничего — какая вышка?» — вспоминает мама Ильи, Олеся.
Мальчика увезли в Тулунскую городскую больницу. Туда же приехала мать Ильи.
«Когда Ильюшу привезли, меня не пустили. Его сразу в реанимацию повезли. Я бежала следом по лестнице и слышала, как он стонет», — рассказывает Олеся.
При таких травмах люди не выживают.
В животе ребенка врачи обнаружили кровь. Его прооперировали. Мама Ильи три дня провела в больнице. К сыну ее пускали буквально на несколько минут. Когда состояние мальчика стабилизировалось, его сразу санавиацией отправили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутск. Мать спросила сына, помнит ли он, что с ним произошло, но Илья ответил, что нет.
«Ребенок поступил к нам в сознании, разговаривал с нами. У сотрудников реанимации, которые не первый год работают, возник диссонанс — адекватно отвечающий на вопросы мальчик и огромная, страшная рана на голове, — говорит заведующая отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 1 Оксана Обарчук. — Мы нашли точку входа тока на ладони, а точкой выхода стала голова. Кроме того, он упал с высоты двух метров. При подобных ударах и травмах люди не выживают. А тут не только выжил, но и в сознании находится».
Врач добавила, что ранее к ним никогда не поступали такие пациенты. Специалисты понимали, что предстоит большая работа. Они собрали консилиум и составили план лечения.
Вырастили кожу.
В отделении реанимации мальчика перевели в отдельный бокс. Врач-комбустиолог отделения хирургии № 4 Дмитрий Шпагин рассказал, что во время первой операции они убрали обуглившиеся мягкотканные и костные структуры на голове, чтобы не повредить жизненно важные структуры, иначе бы ребенок мог умереть. После этого Илью ждали еще операции и реабилитация.
Чтобы закрыть рану на голове, специалисты взяли расщепленный лоскут кожи пациента для создания лучшей среды на открытых органах — костей, надкостницы, твердой мозговой оболочки, головного мозга.
«Мы сделали пересадку трансплантантов, чтобы подготовить кожу для укрытия полнослойным лоскутом. И после этого установили эндоэкспандеры», — рассказывает Дмитрий Шпагин.
Врач пояснил, что экспандеры похожи на маленькие воздушные шарики. Их наполняют физраствором и за счёт этого они увеличиваются в объемах и растягивают кожу. Экспандеры «выращивали» месяц. Задачей врачей было создать кожу, причём сделать так, чтобы не было видно рубцов и на голове росли волосы. К счастью, операция прошла успешно. За это время маленький пациент стал врачам как родной.
Через четыре месяца Илью выписали из больницы. А в мае 2025 года мальчик вместе с мамой приехал на госпитализацию, чтобы установить титановую сетку.
«Мы закрыли дефект титановой сеткой по его форме и провели повторную кожную пластику», — поделился заведующий отделением нейрохирургии Ивано-Матренинской больницы Андрей Ливадаров.
С титановой сеткой ребенок сможет спокойно жить и расти, коррекция после такой операции больше не требуется. Врачи успокоили маму и мальчика — голова с металлом не будет звенеть в рамках металлоискателей, например, в магазинах или аэропорту. А после того, как отрастут волосы и шрамы станут незаметны, Илья вообще ничем не будет отличаться от других мальчишек. Теперь мама спокойно может отпускать его гулять и не переживать за сына.
«Главное, чтобы на железнодорожные столбы больше не лазил», — говорят врачи.
А он и не будет — научен горьким опытом. Но в футбол гонял все эти полгода во дворе несмотря ни на что — хотя мама в буквальном смысле слова хваталась за сердце, наблюдая за ребенком, а доктора на полном серьезе рекомендовали носить каску. С того света же вытащили! А теперь жить ему 100 лет!