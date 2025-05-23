В Сибири чудом спасли мальчика после удара током от ЛЭП

«Ребенок поступил к нам в сознании, разговаривал с нами. У сотрудников реанимации, которые не первый год работают, возник диссонанс — адекватно отвечающий на вопросы мальчик и огромная, страшная рана на голове, — говорит заведующая отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 1 Оксана Обарчук. — Мы нашли точку входа тока на ладони, а точкой выхода стала голова. Кроме того, он упал с высоты двух метров. При подобных ударах и травмах люди не выживают. А тут не только выжил, но и в сознании находится».