Омичка сыграла цыганскую свадьбу за 2 млн рублей

Омичка 27 лет Елизавета приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Девушка удивила зрителей своей необычной русско-цыганской свадьбой за 2 млн рублей.
Её женихом стал цыган Руслан. Познакомились молодые в ресторане. Фишкой роскошной русско-цыганской свадьбы стал выкуп невесты, который приравнивается к официальной церемонии бракосочетания.
Конкурентками землячки стали невесты из Тихвина, Балашихи и Сатки. Главный приз получила уроженка Челябинской области, набрав 125 баллов.
Свадебное торжество омички также оказалось на лидерских позициях, от главного приза ее отделяли 4 балла. Девушки оценивали образы жениха и невесты, праздничное меню и оформление помещения под торжество.
Ранее мы писали, что омичи смогут провести церемонию бракосочетания в дендрологическом саду.