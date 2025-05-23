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Омичка сыграла цыганскую свадьбу за 2 млн рублей

Елизавета из Омска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы».

Источник: Кадр телеканала «Пятница»

Омичка 27 лет Елизавета приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Девушка удивила зрителей своей необычной русско-цыганской свадьбой за 2 млн рублей.

Её женихом стал цыган Руслан. Познакомились молодые в ресторане. Фишкой роскошной русско-цыганской свадьбы стал выкуп невесты, который приравнивается к официальной церемонии бракосочетания.

Конкурентками землячки стали невесты из Тихвина, Балашихи и Сатки. Главный приз получила уроженка Челябинской области, набрав 125 баллов.

Свадебное торжество омички также оказалось на лидерских позициях, от главного приза ее отделяли 4 балла. Девушки оценивали образы жениха и невесты, праздничное меню и оформление помещения под торжество.

Ранее мы писали, что омичи смогут провести церемонию бракосочетания в дендрологическом саду.