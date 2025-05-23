Из-за рекламы эротического массажа в Перми оказалось возбуждено дело

В антимонопольном ведомстве объяснили, что на размещённых в лифтах жилых домов в Нижней Курье листовках были были надписи «У меня не болит голова» и «Приходи», название заведения и QR-код со ссылкой на сайт спа-салон эротического массажа. На самом сайте при этом были фото полуобнажённых девушек и описания предлагаемых услуг.