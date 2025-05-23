Из-за рекламы эротического массажа в Перми оказалось возбуждено дело

Реклама эротического массажного салона привлекла внимание контролирующих органов и стала основанием для возбуждения дела, сообщили в УФАС по Пермскому краю.
В антимонопольном ведомстве объяснили, что на размещённых в лифтах жилых домов в Нижней Курье листовках были были надписи «У меня не болит голова» и «Приходи», название заведения и QR-код со ссылкой на сайт спа-салон эротического массажа. На самом сайте при этом были фото полуобнажённых девушек и описания предлагаемых услуг.
В УФАС сочли, что с учётом неоднозначности текста на рекламном баннере и содержания сайта, на который ведёт ссылка, потребители могут быть введены в заблуждение. Ведомство возбудило в отношении владельца салона дело по признакам нарушения Закона о рекламе.
Замглавы краевого УФАС Евгений Чернобровкин объяснил, что в заблуждение потребителей вводит призыв на баннере без конкретной информации о рекламируемых услугах — о том, что рекламируется эротический массаж, можно узнать только перейдя по ссылке.