Крейсер «Архангельск» провел стрельбу на 600 километров по береговой цели

Согласно сообщению пресс-службы Северного флота, атомная подводная лодка «Архангельск» успешно осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, расположенной на дистанции свыше 600 км.
«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота “Архангельск” успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой “Калибр” по береговой цели», — передает пресс-служба.
Ракетный пуск был осуществлен с акватории Баренцева моря в направлении испытательного полигона Чижа, расположенного в Архангельской области. Согласно данным объективного мониторинга, все этапы выполнения ракетной стрельбы прошли в штатном режиме, что подтвердило соответствие характеристик полета и технических параметров.
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