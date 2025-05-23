Крейсер «Архангельск» провел стрельбу на 600 километров по береговой цели

Ракетный пуск был осуществлен с акватории Баренцева моря в направлении испытательного полигона Чижа, расположенного в Архангельской области. Согласно данным объективного мониторинга, все этапы выполнения ракетной стрельбы прошли в штатном режиме, что подтвердило соответствие характеристик полета и технических параметров.