Суд оштрафовал Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа

Актер Игорь Верник оштрафован за неоплату в срок другого штрафа, передает РИА Новости.
Сообщается, что мировой суд в Москве вынес постановление о назначении Вернику административного наказания. Ему вменяется ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
Кодекс предполагает по ней наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что Верник получил предыдущий штраф, не уточняется.
В начале мая сообщалось о поступлении в суд дела на Верника о неуплате штрафа.
Сообщалось также, что в отношении оперной певицы Марии Максаковой* составлен очередной административный протокол за непредоставление данных о себе в уполномоченный орган.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.