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Суд оштрафовал Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа

За что Верник получил предыдущий штраф, не уточняется.

Актер Игорь Верник оштрафован за неоплату в срок другого штрафа, передает РИА Новости.

Сообщается, что мировой суд в Москве вынес постановление о назначении Вернику административного наказания. Ему вменяется ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

Кодекс предполагает по ней наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

За что Верник получил предыдущий штраф, не уточняется.

В начале мая сообщалось о поступлении в суд дела на Верника о неуплате штрафа.

Сообщалось также, что в отношении оперной певицы Марии Максаковой* составлен очередной административный протокол за непредоставление данных о себе в уполномоченный орган.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.