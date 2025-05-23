В воскресенье в центре Перми будет закрыто движение транспорта

Зона перекрытия отмечена на схеме. Красная линия на карте обозначает участок, через который нельзя будет не только проехать на машине, но и выехать из дворов. Также на время забега будет закрыт вход на набережную Камы. Пешеходные переходы через трассу будут открыты на перекрестках. Проезд экстренных служб будет обеспечен в полном объеме.