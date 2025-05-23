В воскресенье в центре Перми будет закрыто движение транспорта

В воскресенье, 25 мая, состоится Пермский полумарафон ЗаБег РФ. В связи с этим с 7:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в центре города.
Улицы, по которым пройдет трасса забега, полностью перекроют, кроме того, по всему маршруту будет запрещена парковка машин. Все автомобили, оставленные на проезжей части в зоне перекрытия, будут эвакуированы.
Зона перекрытия отмечена на схеме. Красная линия на карте обозначает участок, через который нельзя будет не только проехать на машине, но и выехать из дворов. Также на время забега будет закрыт вход на набережную Камы. Пешеходные переходы через трассу будут открыты на перекрестках. Проезд экстренных служб будет обеспечен в полном объеме.
С полуночи 24 мая до 20:00 25 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Куйбышева.
С 07:00 24 мая до 15:00 25 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на:
— ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. 25-го Октября;
— ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Ленина;
— ул. Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Сибирской;
— ул. Газеты «Звезда» от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.
25 мая с 00:50 до 18:00 временно прекратится движение всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Куйбышева.
Также с 07:00 до 15:00 временно прекратится движение всех видов транспорта по:
— ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Сибирской;
— ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. 25-го Октября;
— ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Ленина;
— ул. Газеты «Звезда» от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.
Организаторы просят пермяков с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать маршруты. Чтобы избежать эвакуации автомобиля, рекомендуется заранее перепарковать его за пределами зоны перекрытия.