В Самаре 24 мая организуют бесплатный транспорт для футбольных болельщиков

В преддверии важного события футбольной жизни Самарской области, которое состоится 24 мая, организаторы приняли решение облегчить болельщикам поездку на матч.
Пресс-служба тольяттинского футбольного клуба объявила о запуске специального бесплатного транспортного сервиса специально для поклонников футбола.
Эта мера направлена на обеспечение удобного и быстрого перемещения зрителей на стадион и обратно.
Специальные шаттлы начнут функционировать задолго до начала игры, начиная с 15:30 и заканчивая в 17:30.
Интервал движения составит всего пятнадцать минут, таким образом, болельщики смогут комфортно добраться до спортивной площадки без спешки и нервов.
Маршрут транспортных средств проложен так, чтобы охватить ключевые точки скопления болельщиков. Начало пути предусмотрено от остановки «Барбошина поляна», далее следуя через пункт «Ташкентская», конечным пунктом назначения является стадион «Солидарность Самара Арена».
Начало самого зрелищного противостояния запланировано на 17:30, именно к этому моменту организаторы рассчитывают доставить максимальное количество болельщиков на трибуны.
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