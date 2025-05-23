Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Российские военные ликвидировали спрятанные позиции Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ уничтожили бронетехнику противника. Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Были применены авиаракеты.
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пуски ракет были выполнены парами боевых самолётов РФ «с малых высот».
«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — подчеркнули в МО.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг».