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Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Кроме того, ВС РФ ликвидировали бронетехнику украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали спрятанные позиции Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили бронетехнику противника. Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Были применены авиаракеты.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пуски ракет были выполнены парами боевых самолётов РФ «с малых высот».

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг».