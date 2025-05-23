Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Караганду накрыл удушающий дым с мусорного полигона

Жители Караганды уже несколько дней живут в облаке едкого дыма, который накрыл город после масштабного пожара на мусорном полигоне. Несмотря на заявления коммунальщиков о полной ликвидации возгорания, гарь продолжает душить людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал KTK.

Источник: КТК

Пожар, охвативший целый гектар полигона, начался еще в субботу. Пламя вроде бы удалось погасить в течение суток, но очаги тления продолжают отравлять воздух. Особенно остро проблему ощущают жители частного сектора — клубы дыма ветер гонит прямо к их домам, превращая ночи в настоящие газовые атаки.

Я проснулась среди ночи от дикого запаха гари. Думала — может, у нас дома что-то загорелось. Вышла на улицу — и просто ужаснулась. Дым такой, что хоть топор вешай. Он просачивается даже в закрытые окна. Это ведь угарный газ, от него можно не проснуться.

рассказывает местная жительница Ольга Фрелих

По словам очевидцев, дым стоит плотной завесой, а наутро многие просыпаются с головной болью и першением в горле. Некоторые всерьёз опасаются, что однажды просто не проснутся. В городе множатся слухи о том, что возгорание могло быть преднамеренным — якобы полигон поджигают, чтобы сократить объёмы мусора. Однако в коммунальной службе эти догадки категорически отвергают.

Мы ежедневно направляем на полигон до 10 единиц спецтехники. Это самосвалы, погрузчики. Версия о поджоге беспочвенна. Возгорание произошло из-за сильной жары — в тот день было +35 градусов.

заявил глава компании «ГорКомТранс» Марат Бимаганбетов

Тем не менее, карагандинцы требуют более решительных мер. Люди просят установить станции мониторинга воздуха, провести независимую экспертизу и наказать виновных — если таковые найдутся. Пока же горожане продолжают бороться с гарью подручными средствами: кто завешивает окна мокрыми простынями, кто запасается респираторами.