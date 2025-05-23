Караганду накрыл удушающий дым с мусорного полигона

Я проснулась среди ночи от дикого запаха гари. Думала — может, у нас дома что-то загорелось. Вышла на улицу — и просто ужаснулась. Дым такой, что хоть топор вешай. Он просачивается даже в закрытые окна. Это ведь угарный газ, от него можно не проснуться.