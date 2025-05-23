Бобровский 6-м шатаутом в плей-офф НХЛ помог «Флориде» разгромить «Каролину»

Напомним, что свой пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он оформил в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», где отразил все 23 броска по своим воротам и принёс команде победу 2:0. Теперь в активе россиянина уже шесть «сухих» матчей в плей-офф (три — в нынешнем розыгрыше), и до рекордных показателей Андрея Василевского и Евгения Набокова (по 7 шатаутов) осталось совсем немного.