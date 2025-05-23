Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

Оператор пляжа определен по итогам майского конкурса, он будет прежний. Контракт на стадии подписания, а работы по благоустройству уже ведутся более чем активно. Потому как к первому дню лета должно быть все необходимое, хоть официально купальный сезон может начаться лишь в середине июня, как в прошлом году, говорит управляющий Виктор Рожик.