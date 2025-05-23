Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

Чем намерены встречать и удивлять, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
В тесноте, да не в обиде.
Глобальная стройка яхтенной марины в Балаклаве ведется теперь уже на обеих набережных — Таврической и Назукина, которые по итогу работ должны превратиться в одну большую прогулочную зону у моря. Пока этого не произошло, ограждения несколько сковывают возможности уютного курортного «городка» и порывы туристов, как местных, так и гостей.
Но бурление в популярном и ни на что не похожем муниципальном округе Севастополя продолжается. Точнее, только начинается, ведь майские праздники показали, что лето будет жарким во всех смыслах.
Объекты размещения в Балаклаве бронируются процентов на двадцать активнее, чем в самом городе, говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.
«Сегодня уже по малому бизнесу до 50% июль — август гарантирована бронь. Самый востребованный сегмент — гостевые дома. Цены разные: от 1,5 тысяч за комнату до 10 тысяч, если речь об объектах ультрасовременных», — рассказала она.
Играет роль и удаленность от центра, а значит, моря.
Пока Таврическая набережная доступна лишь точечно — для посетителей Балаклавского подземного музейного комплекса с его «парящей» подлодкой и прочими встроенными в мультимедийные экспозиции артефактами.
На набережной Назукина коммунальщики провели весь необходимый комплекс работ к лету: подкрасили элементы благоустройства, отремонтировали лавочки, привели в порядок клумбы.
Большинство магазинчиков и кафе, кроме тех, что были выкуплены у владельцев в рамках строительства марины, работают. Ждут сезона и лодочники.
«Ялики традиционно как возили, так и будут — строительные работы этому не помешают, в остальном все будет происходить в рамках оперативной обстановки», — обещают в государственном унитарном предприятии «Проект развития Балаклавы».
Ходить на дальние пляжи готовится и большой катер на 90 мест. По предварительной договоренности с муниципалитетом, он будет работать так же, как и в прошлом году: перевозчик тот же, график прежний, льготную категорию пассажиров согласуют. Первый рейс ожидается 15 июня, если не возникнет проволочек из-за погоды или документов.
«И мы договаривались, что будет на набережной Назукина оборудована “галерея” для прохода граждан, жителей и гостей Балаклавы на катер», — рассказала замглавы администрации Балаклавы Юлия Липовка.
В компании, строящей марину, информацию подтверждают. И уточняют, что зона проезда спецтехники на набережной из соображений безопасности уже огорожена водоналивными блоками, которые не закрывают вид на море.
«А за кинотеатром “Родина”, дальше в сторону выхода из бухты, установили временный строительный забор, который делит набережную на прогулочную зону для пешеходов, ближе к воде, и проезжую часть — для спецтехники, крупногабаритного транспорта. Такой “коридор” необходим, чтобы обеспечить безопасность», — разъяснили в компании.
Без «бананов», но с каяками и палаткой.
Катер, как и ялики, соединит набережную Назукина с одним из самых популярных дальних балаклавских пляжей — Серебряным. Он единственный сегодня остался в ведении муниципалитета.
Оператор пляжа определен по итогам майского конкурса, он будет прежний. Контракт на стадии подписания, а работы по благоустройству уже ведутся более чем активно. Потому как к первому дню лета должно быть все необходимое, хоть официально купальный сезон может начаться лишь в середине июня, как в прошлом году, говорит управляющий Виктор Рожик.
«Конечно, все будет готово раньше. Мы провели уже обследование дна и подали декларацию о готовности пляжа к сезону в части безопасности. У нас обученные матросы-спасатели и необходимый инвентарь — буи, фарватеры, предупреждающие таблички — все на складе. Часть на пляж уже завезли и на следующей неделе вынесем еще, пока не торопились: штормило», — рассказал он.
«Бананов», гидроциклов и прочих скоростных штук на воде не будет. А вот для любителей каякинга новость хорошая: с организаторами этого вида активного отдыха договорятся, как только подпишут договор.
Будет и оправдавшая себя в прошлом году новая услуга «Трекер» для ценителей «зависнуть» на природе недалеко от моря.
«Сдаем в аренду инвентарь, полные наборы для трекинга, путешествий по горам. Палатка, спальные мешки, газовая горелочка, посуда — весь набор. Можно взять и побродить по Большой Севастопольской тропе и на ночевку остаться где-нибудь в лесочке, где места не заняты».
Цены, конечно, чуть повысятся на все, но как везде, а не потому что дальний пляж, заметил Виктор. Основные позиции — мороженое, напитки, закуски — «будут сравнимы с товарами на набережной Балаклавы, где есть вся инфраструктура и подъездные пути».
К слову о путях. С недавних пор в акватории Балаклавской бухты установили боносетевые заграждения в целях безопасности.
«Их иногда перекрывают. Поэтому будем смотреть уже по ситуации», — прокомментировал Виктор перспективы логистики водного транспорта.
Что с другими пляжами Балаклавы.
Что касается еще одного любимого многими Золотого пляжа, следующего после Серебряного, то в этом году в перечень официальных он не попал. Хотя купающихся здесь уже можно наблюдать.
Пляж Васили остается аварийно-опасным: активный оползень вывел его из реестра, и пока о его возвращении туда речи не идет.
Пляж Городской, в конце набережной Назукина, и Мраморный (Солдатский/Матросский), в конце Таврической набережной, также остаются закрытыми в том числе по причине строительства яхтенной марины.
Зато вернулся в список официальных городских пляжей Яшмовый в районе мыса Фиолент. В прошлом году из соображений безопасности туда запрещали ходить катеру. Теперь муниципалитет готов организовать рейсы с того же причала, откуда отходит судно на Серебряный пляж.
Удивительное рядом.
Кажущаяся маленькой Балаклава, говорит консультант Центра развития туризма Севастополя Дмитрий Шемятин, на самом деле много чем интересна. Так, например, в черте города есть своеобразное украшение этих мест — генуэзская крепость Чембало, построенная в XIV веке. Сейчас из-за ограничений подняться к ней можно только поверху, то есть через Большую Севастопольскую тропу и балку Кефало-Вриси, предупреждает он.
Большая Севастопольская тропа ведет и к «Бочке Смерти», а потом дальше, к урочищу Аязьма в зоне особо охраняемой территории, роднику Аязьма-Чокрак и, наконец, к морю.
Кроме того, есть нижний путь, так называемая «Тропа здоровья». Она приведет от Генуэзской крепости вниз, через восстановленный мостик, до Серебряного и далее до Золотого пляжа.
«И есть также два форта — “Северная Балаклава”, он ниже, и “Южная Балаклава”, чуть выше. Там установлены большие информационные щиты и можно погулять. Это для самостоятельного пешего подъема, чтобы ознакомиться с этим наследием истории и архитектуры», — добавляет Дмитрий.
Есть развлечения и для взыскательной публики. Одно из таких — «Сам себе капитан». Не зря же тут так много яхт, а будет еще больше и разных.
«Интересная активность. Вам предлагают экспресс-обучение, и дают яхточку-маломерку, которой вы сами управляете. То есть без прав, но все это легально, под контролем, и вы катаетесь на ней некоторое время. Ценовые сегменты разные: есть попроще, и есть для тех, кто любит чтобы поизысканнее», — рассказал консультант Центра развития туризма Севастополя.
До того, как частично перекрыли центральную площадь 1 Мая, ведущую на набережную Назукина, здесь каждое лето подлавливали туристов гиды, приглашая на различные джип-туры. Сейчас процесс немножко стих, но услуга непременно вернется — выход найдут.
Есть здесь и другие экскурсии — на месте разобраться будет нетрудно.
Ну, а те, кто собирается отдыхать в Балаклаве в июне, попадут еще и на День Балаклавского округа. Программа там насыщенная, говорят местные власти, и обещают, что скучно точно не будет.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по его поручению за апрель — май к лету должны подготовить 26 официальных городских пляжей. В список вошли: Солнечный, Песочная бухта, Песочный, Парк Победы, Омега, Аквамарин, Солдатский, Яшмовый, Серебряный, пляж ДОЛ «Ласпи», Дельфин, Мыс Хрустальный, пляж пансионата «Изумруд», Андреевка, Наш Парус, Звездный берег, Орловка-1, Вязовая роща, Нахимовец, Любимовка-2, пляж пансионата «Радость», Любимовка, пляж ДОЛ «Алькадар», СОЛ «Горизонт», Учкуевка и Ушакова балка.