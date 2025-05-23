В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 26 градусов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 24−26 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до плюс 11−13 градусов. Ветер будет южный, юго-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 21−26 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.
Из-за грозы в Подмосковье будет действовать желтый режим погодной опасности — с 09:00 до 22:00.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 23 мая в Москве произойдет переход к июньской погоде.