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В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 52% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24−26 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до плюс 11−13 градусов. Ветер будет южный, юго-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 21−26 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.

Из-за грозы в Подмосковье будет действовать желтый режим погодной опасности — с 09:00 до 22:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 23 мая в Москве произойдет переход к июньской погоде.