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Главе СКР Бастрыкину доложат о девочке из Прикамья, лишенной важных лекарств

Вместо жизненно необходимого медикамента ребенку-инвалиду предлагают аналоги.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке по обращению мамы ребенка-инвалида из Кудымкара, лишенного важного лекарства. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

С жалобой по вопросу нарушения прав 14-летней девочки, являющейся инвалидом, обратилась ее мать в приемную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Жительница Прикамья пожаловалась, что ее дочь нуждается в регулярном приеме лекарственного препарата, но выдача данного медикамента школьнице не осуществляется. Вместо него ребенку предлагают аналоги, которые могут вызвать побочные эффекты. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

По поступившему обращению следователи начали процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.