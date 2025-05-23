Главе СКР Бастрыкину доложат о девочке из Прикамья, лишенной важных лекарств

С жалобой по вопросу нарушения прав 14-летней девочки, являющейся инвалидом, обратилась ее мать в приемную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Жительница Прикамья пожаловалась, что ее дочь нуждается в регулярном приеме лекарственного препарата, но выдача данного медикамента школьнице не осуществляется. Вместо него ребенку предлагают аналоги, которые могут вызвать побочные эффекты. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.