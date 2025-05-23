Главе СКР Бастрыкину доложат о девочке из Прикамья, лишенной важных лекарств

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке по обращению мамы ребенка-инвалида из Кудымкара, лишенного важного лекарства. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
С жалобой по вопросу нарушения прав 14-летней девочки, являющейся инвалидом, обратилась ее мать в приемную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Жительница Прикамья пожаловалась, что ее дочь нуждается в регулярном приеме лекарственного препарата, но выдача данного медикамента школьнице не осуществляется. Вместо него ребенку предлагают аналоги, которые могут вызвать побочные эффекты. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.
По поступившему обращению следователи начали процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.