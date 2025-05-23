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В Челябинске временно изменится маршрут автобуса № 58

Из-за раскопок на Свердловском проспекте изменится автобусный маршрут.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске маршрут автобуса № 58 изменится в период с 22:00 пятницы 23 мая до 23:00 понедельника 30 июня.

В это время автобусы не смогут проехать в сторону дворца спорта «Юность» по отрезку Свердловского проспекта от пересечения с проспектом Ленина до перекрестка с улицей Коммуны. На участке будут ремонтировать теплотрассу.

Как сообщили в «Службе органищации движения», пока длится ремонт, автобусы № 58 в сторону ЧВВАКУШа будут ездить по маршруту: «Чистопольская — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — ЧВВАКУШ».