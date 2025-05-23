Новые турникеты установили на станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске

В субботу, 24 мая 2025 года, на станции новосибирского метро «Площадь Ленина» откроют вестибюль № 1. Там завершены работы по установке современных турникетов. Режим работы вестибюля обычный — с 05.45.
Как отметили в пресс-службе мэрии города, турникетов стало больше — на входе 11 вместо 9, на выходе — 5. Также изменился их дизайн.
«Все турникеты, по просьбам пассажиров, отлажены для расчета по “Сбертройке”, — добавили в пресс-центре администрации.
Открыть вестибюль планировали 26 мая 2025, но работы завершили раньше.