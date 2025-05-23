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Новые турникеты установили на станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске

Вестибюль № 1 откроют 24 мая 2025 в 05.45.

Источник: Новосибирский метрополитен

В субботу, 24 мая 2025 года, на станции новосибирского метро «Площадь Ленина» откроют вестибюль № 1. Там завершены работы по установке современных турникетов. Режим работы вестибюля обычный — с 05.45.

Как отметили в пресс-службе мэрии города, турникетов стало больше — на входе 11 вместо 9, на выходе — 5. Также изменился их дизайн.

«Все турникеты, по просьбам пассажиров, отлажены для расчета по “Сбертройке”, — добавили в пресс-центре администрации.

Открыть вестибюль планировали 26 мая 2025, но работы завершили раньше.