Библейские заповеди не смогли убедить руководителя фирмы выплатить зарплату работникам, а прокуратура смогла

В Сосновоборске Красноярского края вмешательство прокуратуры позволило работникам завода по производству пластиковых труб добиться выплаты задержанной заработной платы.
В надзорное ведомство обратился сотрудник ООО «Шеф Полимер», специализирующегося на изготовлении пластмассовых труб для сантехники. Он сообщил о систематических задержках зарплаты у него и еще 40 коллег.
В ходе проверки выяснилось, что финансовые трудности компании выходят за рамки невыплаты зарплат. На счета организации был наложен арест из-за неуплаты других обязательных платежей.
Несмотря на это, руководство ООО «Шеф-полимер», как установило надзорное ведомство, систематически задерживало оплату труда, приоритезируя другие расходы в ущерб интересам сотрудников.
На личной встрече директор узнал от прокурора, что еще со времен Ветхого Завета зарплату платили «прежде того, как зайдёт солнце» и нет иных вариантов, как строго держаться проверенных веками истин.
Устным предупреждениям руководитель не внял и в итоге долг по зарплате превысил отметку в один миллион рублей.
В связи с этим было возбуждено административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). После наложения штрафа задолженность была полностью погашена, сотрудники получили свои деньги, а прокуратура установила контроль за деятельностью предприятия.
Ранее красноярская прокуратура уже добилась ликвидации задержек по зарплате со стороны строительной компании из Тывы.