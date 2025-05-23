Не свистеть и не включать узбекскую музыку: воспитанием мигрантов займутся в Новосибирске

Документ опубликовали на русском, узбекском, таджикском и киргизском языках. Из него следует, что в общественных местах приезжим советуют не вести себя шумно в обществе, отказаться от громкого прослушивания национальной музыки, в том числе во время езды на автомобиле. Кроме того, мигрантам категорически запрещают свистеть вслед проходящим по улице женщинам, а также допускать в отношении них оскорбительные высказывания.