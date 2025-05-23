Не свистеть и не включать узбекскую музыку: воспитанием мигрантов займутся в Новосибирске

В Новосибирске решили заняться культурой поведения мигрантов на территории России. Для этого департамент межнациональных отношений городской администрации составил список рекомендаций для приезжих, которые должны помочь с их адаптацией в обществе.
Документ опубликовали на русском, узбекском, таджикском и киргизском языках. Из него следует, что в общественных местах приезжим советуют не вести себя шумно в обществе, отказаться от громкого прослушивания национальной музыки, в том числе во время езды на автомобиле. Кроме того, мигрантам категорически запрещают свистеть вслед проходящим по улице женщинам, а также допускать в отношении них оскорбительные высказывания.
Также рекомендации включают в себя информацию о самых знаковых местах города, в числе которых — НОВАТ, зоопарк и набережная. Помимо этого, в документе указан перечень государственных российских праздников и контакты экстренных служб.
Особое внимание авторы документа уделили вопросу важности уважения местных традиций и равноправия полов. Также мигрантам советуют уступать место женщинам в общественном транспорте.
Ранее мы писали о том, что около 900 детей мигрантов будут сдавать русский язык в Новосибирской области
Светлана Малахова