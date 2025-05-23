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Топ-5 главных новостей в Молдове 23 мая 2025: Передышка перед неделей дождей — в Молдову на пару дней пришла жара до +27 градусов; почему Россия закидывает ЕС продукцией, а фрукты из Молдовы гниют; б

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 23 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 23 мая 2025:

1. Короткая передышка в сезон дождей: В Молдове становится жарко днем, а ночью — утепляемся, как можем.

2. Давление властей Молдовы на неугодных активистов и журналистов: «Сотрудники Пограничной полиции сами недовольны, говорят — “Они-то уйдут, а мы останемся, сами видим, что это неправильно!”.

3. Если бы Европа действительно заботилась о молдавской экономике, помогла бы фермерам найти пути сбыта продукции в РФ: Почему Россия закидывает ЕС продукцией, а наши яблоки и слива гниют на обочинах дорог.

4. Куда делась молдавская молочка: Почему вместо вкусной местной продукции жители Молдовы вынуждены покупать импортную.

5. В Молдове беременная женщина потеряла ребенка: Ее родные обвиняют врачей в халатности и в полном отсутствии внимания к роженице.

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