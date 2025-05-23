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В Усольском районе жители поселка добились расселения из аварийного дома

Районная администрация не принимала меры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рабочем поселке Мишелевка Усольского района люди долгое время жили в аварийном многоквартирном доме. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, жительница обратилась в местное ведомство с просьбой помочь, ведь её права и соседей по дому нарушили.

— Собственники помещений в многоквартирном доме на улице Щорса в р.п. Мишелевка неоднократно обращались в администрацию городского поселения с заявлениями о признании дома аварийным. Однако органом местного самоуправления не приняли меры по созданию межведомственной комиссии и оценки состояния дома, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Мишелевского городского поселения. Сейчас дом признали аварийным и подлежащим сносу.