Американские исследователи провели анализ «ядерной зимы»: что случится, если РФ и США начнут войну

Исследователи из Университета американской Пенсильвании разработали возможный сценарий «ядерной зимы». Он произведен на случай возможной войны Москвы и Вашингтона. О последствиях пишет Environmental Research Letters.
По результатам исследования, потенциальная ядерная война между РФ и США может привести к негативным эффектам в воздухе. Тогда атмосфера перестанет пропускать свет, как прежде. В этом случае температура воздуха упадет примерно на 15 градусов, показало испытание.
Ученые также пришли к выводу, что «ядерная зима» будет длиться десятки лет. Помимо прочего, будут фиксироваться нарушения в отраслях торговли и производства. Это, в последствии, приведет к тотальному голоду.
Однако президент США, напротив, не намерен вести войну с Россией. Он планирует, как отмечают немецкие эксперты, развивать отношения с Москвой.