На Иссык-Куле ураганный ветер повредил 178 домов и повалил сотни деревьев

Это: 194 хозпостройки, 5 автомобилей, трансформатор, 370 метров линий электропередачи, десятки электрических столбов.
Также были повалены 210 деревьев. К счастью, жертв и пострадавших нет.
18 мая ураган бушевал и в Бишкеке. Очевидцы тогда рассказали, что ветер порвал флаг на площади Ала-Тоо и повалил немало деревьев, также были повреждены машины. Он повредил и кровли домов.
Иссык-Кульская область является лидером в Кыргызстане по приему туристов, ежегодно ее посещают до 1 миллиона человек, основную часть которых составляют граждане России, Казахстана и Узбекистана.
Ураганный ветер — это ветер с большой скоростью, вызывающий сильные разрушения и представляющий опасность для жизни. Типичная скорость для такого ветра — более 30 метров в секунду или около 110 километров в час.