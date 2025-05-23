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На Иссык-Куле ураганный ветер повредил 178 домов и повалил сотни деревьев

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. В Кыргызстане ураганный ветер повредил более 178 домов и 27 социальных объектов на Иссык-Куле, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Источник: Sputnik.kz

Это: 194 хозпостройки, 5 автомобилей, трансформатор, 370 метров линий электропередачи, десятки электрических столбов.

Также были повалены 210 деревьев. К счастью, жертв и пострадавших нет.

18 мая ураган бушевал и в Бишкеке. Очевидцы тогда рассказали, что ветер порвал флаг на площади Ала-Тоо и повалил немало деревьев, также были повреждены машины. Он повредил и кровли домов.

Иссык-Кульская область является лидером в Кыргызстане по приему туристов, ежегодно ее посещают до 1 миллиона человек, основную часть которых составляют граждане России, Казахстана и Узбекистана.

Ураганный ветер — это ветер с большой скоростью, вызывающий сильные разрушения и представляющий опасность для жизни. Типичная скорость для такого ветра — более 30 метров в секунду или около 110 километров в час.