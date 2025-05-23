Выдача автокредитов в Новосибирской области упала более чем на 50%

Несмотря на годовое падение, наблюдается небольшой рост активности в сравнении с предыдущим месяцем. Количество оформленных автокредитов в апреле увеличилось на 2,7% по отношению к марту, достигнув отметки в 79,7 тыс. (в марте — 77,7 тыс.). Тем не менее, в годовом исчислении этот показатель также демонстрирует спад — на 43,9% (в апреле 2024 года было выдано 142 тыс. автокредитов).