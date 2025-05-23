Выдача автокредитов в Новосибирской области упала более чем на 50%

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года российский рынок автокредитования продемонстрировал значительное сокращение. Общий объем выданных займов на покупку автомобилей упал на 49% по сравнению с апрелем предыдущего года, составив 100,6 млрд рублей против 197,4 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщает ТАСС.
Несмотря на годовое падение, наблюдается небольшой рост активности в сравнении с предыдущим месяцем. Количество оформленных автокредитов в апреле увеличилось на 2,7% по отношению к марту, достигнув отметки в 79,7 тыс. (в марте — 77,7 тыс.). Тем не менее, в годовом исчислении этот показатель также демонстрирует спад — на 43,9% (в апреле 2024 года было выдано 142 тыс. автокредитов).
Наиболее существенное сокращение объемов выдачи автокредитов в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксировано в ряде регионов. Среди лидеров по снижению — Красноярский край (-58,4%), Тульская область (-56%), Ростовская область (-54,2%), Омская область (-53,9%) и Новосибирская область (-53,7%).