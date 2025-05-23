Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что состояние Вооружённых сил Украины «намного хуже, чем это может показаться».
По его словам, ситуация демонстрирует крах ВСУ. Он напомнил, что украинские солдаты бегут с поля боя.
«Отставки командующих подразделениями — это только вершина айсберга. Там до сих пор большие проблемы с тем, что отряды покидают поле боя. Они продолжают убегать и надеяться, что их не загребут на улице», — сказал Дэвис.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Дэвис отметил, что Киев не способен «диктовать» какие-либо условия ни на поле боя, ни за столом переговоров. Он подчеркнул, что лидерам европейских государств не следует «по глупости» надеяться на то, что у них получится благодаря пустыми обвинениями «заставить» президента РФ Владимира Путина согласиться на их условия.
Ранее Дэвис заявил, что европейские страны планируют растянуть конфликт на Украине ещё на четыре года. По его словам, план Европы состоит в затягивании конфликта «всеми возможными методами, наплевав на жизни людей».