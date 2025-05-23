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В администрации Самары объяснили, почему исчезли качели из сквера Куйбышева

Сквер имени Куйбышева в Самаре неожиданно лишился привычных элементов благоустройства — качелей, которые исчезли буквально недавно.

Сквер имени Куйбышева в Самаре неожиданно лишился привычных элементов благоустройства — качелей, которые исчезли буквально недавно.

Местные жители обратили внимание на этот факт и решили выяснить причины происходящего, направив обращения в органы местной власти через соцсети.

Комментарий поступил от профильного ведомства — Управления городского хозяйства и экологии мэрии Самары.

Оказалось, что демонтаж качелей носит временный характер и обусловлен предстоящими ремонтными мероприятиями.

Осуществляет обслуживание и восстановление специализированная организация — муниципальное бюджетное учреждение «Спецремстройзеленхоз».

В настоящий момент проходит процедура закупки нужных комплектующих и расходных материалов, необходимых для полноценного возвращения аттракционов на прежнее место.

Завершить реставрационные работы планируется осенью текущего, 2025 года. Стоит напомнить, что сами качели впервые появились в сквере ещё в 2022 году в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За короткий срок конструкция стала любимым объектом досуга горожан, притягивая семьи с маленькими детьми и молодёжь.

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