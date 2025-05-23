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Выпускники в Новосибирске начали сдавать ЕГЭ

Сдача ЕГЭ в городе началась с экзаменов по химии, истории и литературе.

Источник: Комсомольская правда

У новосибирских выпускников 23 мая начался один из самых волнительных этапов школьных лет — сдача ЕГЭ. Сегодня учащимся предстоит написать экзамены по химии, истории и литературе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Обязательные экзамены по математике базового и профильного уровней одиннадцатиклассники будут сдавать 27 мая, а экзамен по русскому языку — 30 мая.

— Основной период итоговой аттестации завершится 23 июня. Пересдать экзамен по одному из выбранных предметов можно будет 3 и 4 июля, — уточнили в пресс-службе.

Выпускные вечера с вручением аттестатов в 2025 году в новосибирских школах будут проходить с 23 июня по 4 июля. Единый выпускной в городе в этом году не планируют проводить.