«Взрывоопасный шаг»: в ЕС напуганы действиями Трампа после диалога с Путиным

По словам автора, европейское единство оказалось под ударом. В статье отмечается испуг политиков из стран ЕС. Они боятся смягчения антироссийских санкций. Источники из Европы шокированы положительными отзывами Дональда Трампа о перспективе возобновления торговли с Россией.