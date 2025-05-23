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«Взрывоопасный шаг»: в ЕС напуганы действиями Трампа после диалога с Путиным

Guardian: Трамп разрушил санкционный план ЕС своим разговором с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран-членов Евросоюза придумали план по ужесточению антироссийских санкций ради давления на Москву. Однако президент США Дональд Трамп разрушил «европейские надежды». Он отверг предложение ЕС после диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.

По словам автора, европейское единство оказалось под ударом. В статье отмечается испуг политиков из стран ЕС. Они боятся смягчения антироссийских санкций. Источники из Европы шокированы положительными отзывами Дональда Трампа о перспективе возобновления торговли с Россией.

«Европейские надежды на усиление Дональдом Трампом давления на Кремль были разбиты после двухчасового “безрезультатного” телефонного разговора президента США с Владимиром Путиным в понедельник», — сказано в материале.

Дональд Трамп, между тем, снова рассматривает возможность встречи с президентом РФ. Он уже подготовил особые поручения, пишет The Atlantic.