«Взрывоопасный шаг»: в ЕС напуганы действиями Трампа после диалога с Путиным

Лидеры стран-членов Евросоюза придумали план по ужесточению антироссийских санкций ради давления на Москву. Однако президент США Дональд Трамп разрушил «европейские надежды». Он отверг предложение ЕС после диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.
По словам автора, европейское единство оказалось под ударом. В статье отмечается испуг политиков из стран ЕС. Они боятся смягчения антироссийских санкций. Источники из Европы шокированы положительными отзывами Дональда Трампа о перспективе возобновления торговли с Россией.
«Европейские надежды на усиление Дональдом Трампом давления на Кремль были разбиты после двухчасового “безрезультатного” телефонного разговора президента США с Владимиром Путиным в понедельник», — сказано в материале.
Дональд Трамп, между тем, снова рассматривает возможность встречи с президентом РФ. Он уже подготовил особые поручения, пишет The Atlantic.