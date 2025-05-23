Хабаровск готовится ярко и интересно отпраздновать свой День рождения

Главные мероприятия празднования Дня рождения Хабаровска пройдут 30 и 31 мая. Так, в пятницу запланированы возложения цветов к памятникам Якову Дьяченко, Муравьёву-Амурскому, Ерофею Хабарову. В этот же день в Городском дворце культуры состоится торжественное собрание, на котором вручат регалии Почётного гражданина, а также премий имени Якова Дьяченко и почётные дипломы за заслуги перед городом.