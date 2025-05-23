Хабаровск готовится ярко и интересно отпраздновать свой День рождения

В Хабаровске на финишную прямую вышел процесс подготовки к празднованию 167-й годовщины со дня основания города — итоговый план накануне обсудили в мэрии. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в честь торжества в столице региона будет организован ряд мероприятий, в том числе фестивалей и конкурсов.
Так, ко Дню рождения города прошёл международный конкурс «Муралы-на-Амуре» — на произведения художников из разных стран можно полюбоваться уже сейчас. Напомним, что участниками арт-фестиваля стали представители десяти иностранных государств — на уличных картинах отражены главные символы дружественных зарубежных городов.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, праздничные программы запланированы во всех районах города. Например, сегодня, 23 мая, яркий фестиваль развернётся в парке «Северный», а на площадке дома культуры хабаровского нефтезавода будут организованы концерт и физкультурные активности.
Одним из самых ярких событий празднования Дня города станет ежегодный международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» — он начинается 26 мая. В этом году ожидается участие военных оркестров из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. Кроме того, возможен приезд коллективов из дружественных стран.
Уникальная возможность зарегистрировать свой брак в необычной обстановке представится хабаровским парам 29 мая в 11:00. Расписаться они смогут в одном из самых живописных мест города — на Амурском Утёсе. В торжественной церемонии примут участие 10 пар новобрачных и четыре супружеские пары, которые прожили вместе уже больше 50 лет.
Главные мероприятия празднования Дня рождения Хабаровска пройдут 30 и 31 мая. Так, в пятницу запланированы возложения цветов к памятникам Якову Дьяченко, Муравьёву-Амурскому, Ерофею Хабарову. В этот же день в Городском дворце культуры состоится торжественное собрание, на котором вручат регалии Почётного гражданина, а также премий имени Якова Дьяченко и почётные дипломы за заслуги перед городом.
Непосредственно в День города, в субботу, жители и гости краевой столицы смогут посетить арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На улице Муравьёва-Амурского развернутся торговые и творческие площадки. Фестиваль будет работать с 15:00 до 18:00 — он займёт территорию улицы Муравьёва-Амурского на участке между улицами Дзержинского и Тургенева. Также 31 мая на нижнем городском пруду запланирован праздничный концерт.