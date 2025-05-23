От Петра I до Техника: Life.ru выяснил, с кем из умерших знаменитостей мечтают пообщаться россияне

Политик Владимир Жириновский возглавил рейтинг знаменитостей, с которыми россияне хотели бы пообщаться после их смерти, набрав 37% голосов в опросе Life.ru. Эксперты исследовательского центра FEEDBACK объясняют этот результат не только широкой известностью экс-лидера ЛДПР, но и его характерной манерой ярких, эмоциональных выступлений, которые продолжают вызывать интерес даже после его смерти.