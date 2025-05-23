День славянской письменности и культуры 2025: Когда отмечать, в чём значение этого важного праздника

День славянской письменности и культуры — это одновременно День святых Кирилла и Мефодия. Именно братья-миссионеры из греческого города Солунь, то есть Салоники, создали славянскую письменность и своим авторитетом обратили множество «склавинов» в христианство. Эти события произошли ещё до разделения церквей, поэтому Кирилл и Мефодий являются святыми даже в католичестве. В материале расскажем, когда будет День славянской письменности в 2025 году, в чём его значение и какие страны его отмечают.
Когда отмечается День славянской письменности и культуры.
День славянской письменности и культуры, также День святых Кирилла и Мефодия, отмечается 24 мая. Но это по светскому, Григорианскому календарю. В православном, церковном календаре, Юлианском, праздник проходит 11 мая. Если коротко, то 11 мая и 24 мая — это одно и то же число, просто с разными цифрами в разных календарях. Это день, когда принято почитать обоих братьев. Но у Кирилла есть собственный праздник, как и у Мефодия. Первого чествуют 14 (27) февраля, второго — 6 (19) апреля. То есть в светском календаре День Кирилла — 27 февраля, День Мефодия — 19 апреля.
История и значение праздника святых Кирилла и Мефодия.
Суть праздника в честь святых Кирилла и Мефодия укоренена в просветительской деятельности двух греческих миссионеров. День славянской письменности и культуры не существовал бы без святых Кирилла и Мефодия. Они были братьями, рождёнными в городе Фессалоники. Теперь это Салоники, а в славянской традиции город звался Солунь. Их отец, Лев, был армейским офицером, командиром особого византийского подразделения друнга и напрямую подчинялся стратегу, губернатору Фессалоники. О национальной принадлежности братьев можно спорить бесконечно. Они могли быть греками, так как родились в Салониках. Они могли быть славянами, потому что прекрасно знали славянский язык. А некоторые летописи называют их болгарами.
При рождении Кирилл был Константином, своё духовное имя он получил уже после пострига в монахи. А его брат, Мефодий, вообще стал епископом. В 860−862 годах они путешествовали в Хазарский каганат, чтобы склонить правителя Хазарии сменить свою иудейскую веру на христианскую. Произошёл религиозный диспут между Кириллом, мусульманским кадием и еврейским раввином. Победил раввин, хазары остались иудеями. В 862 году в Константинополь пришло посольство от правителя Великой Моравии. Князь Ростислав просил прислать к нему самого талантливого и святого просветителя. Таковым оказался Кирилл. Уже в 863 году братья создали славянский алфавит. Именно 24 мая они закончили писать первую славянскую азбуку. Это была кириллица, состоящая из 43 букв. С тех пор Кирилла и Мефодия чтут во всех славянских странах.
Как славяне придумали отмечать праздник письменности и культуры.
Великая Моравия не могла существовать вечно. Это было славянское государство в Центральной Европе, которому постоянно приходилось отражать нападки франков и других германцев. Уже в 907 году Моравия была разгромлена. Но в 864 году крестился Борис I, болгарский хан, поэтому славянская азбука пришлась как нельзя кстати. Вскоре крестилась вся Болгария, и создателей своего алфавита болгары стали почитать. Уже в IX веке Кирилла и Мефодия признали святыми, в X установился их культ в Болгарии, а XII век — время, когда солунские братья приобретают свой праздник, 11 мая. Спустя тысячу лет после изобретения славянской письменности, в 1863 году, День Кирилла и Мефодия стали официально отмечать в России. На международном уровне это был День славянской письменности и культуры.
В каких ещё странах отмечают День Кирилла и Мефодия.
День славянской письменности 2025 будут отмечать не только в России, ведь мы не единственная славянская страна. Скорее единственная страна, где славяне живут бок о бок с представителями других коренных народов. День Кирилла и Мефодия будут отмечать 24 мая в Беларуси, Болгарии, Северной Македонии, Словакии, России, Сербии, Словении, Украине, Чехии, Приднестровье, Хорватии, Черногории… По всему славянскому миру!
День славянской письменности и культуры в Болгарии.
Болгария крестилась в 864 году, уже через год после того, как Кирилл и Мефодий разработали кириллицу. Поэтому христианство и братья-миссионеры ассоциируются у болгар не только с новой верой, но и с грамотностью. Уже через 50−60 лет болгары начали праздновать день этих святых, причём широко. Для них это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. Впервые в Новом времени этот праздник прошёл в 1803 году в Шумене. Это было время болгарского национального возрождения. Болгары, долгое время бывшие под властью мусульман-турок, заново обретали свою идентичность. С 1990 года День Кирилла и Мефодия — выходной в Болгарии.
День Кирилла и Мефодия 2025 в Сербии.
В Сербии День славянской письменности и культуры тоже отмечают 24 мая. Праздники часто организуют Славистическое общество Сербии и кафедра славистики филологического факультета Белградского университета. Это в большей степени официальное мероприятие: президент Сербии открывает памятники, зовёт послов других стран на приёмы. Люди собираются у главных православных храмов страны и устраивают творческие мероприятия.
День славянской письменности и культуры в Чехии.
В Чехии, как и в Словакии, День славянской письменности и культуры отмечается, но не так, как принято у восточных славян. Чешское число — 5 июля. Да и называется День Кирилла и Мефодия по-другому — это День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Для чехов праздник имеет глубокое религиозное значение: проходят службы в католических церквях, которые нужно обязательно посетить. А 5 июля — это число, когда Кирилл и Мефодий пришли в Великую Моравию.
Интересные факты о Дне Кирилла и Мефодия.
На День славянской письменности и культуры принято вспоминать людей, без которых славяне так и остались бы бесписьменным народом, бродящим между деревьев в лесу вместе с дикими животными. Но теперь у нас есть письменность, культура, наука, хорошая медицина и прочие достижения цивилизации. В честь этого рассказываем вам самые интересные факты, связанные с Днём Кирилла и Мефодия.
Кирилл и Мефодий разработали славянскую письменность в 863 году. В этом же году в летописях впервые упоминается Смоленск! Официально 863-й — год основания Смоленска, но город существовал и раньше, задолго до этой даты. Просто под 863 годом обозначено следующее событие: Аскольд и Дир, первые князья Киева, шли из Новгорода в Константинополь. По пути им попался Смоленск, куда те заходить не стали, так как город был уж очень укреплённым и густонаселённым. Перед кириллицей существовала ещё одна славянская азбука — глаголица. В ней было 40 букв, а в кириллице — 43. До сих пор неизвестно, кто создал глаголицу, а кто — кириллицу. Кирилл или Мефодий? А может, глаголица была тут до них? В Чехии в честь Дня Кирилла и Мефодия длинные выходные. Болгария образовалась в 681 году, страну основал хан Аспарух. Ростислав, князь Великой Моравии, причислен к лику святых Чехословацкой православной церковью в 1994 году. Болгарский царь Борис I в 860 году вторгся в Рашку (средневековое сербское государство). А после крещения получил имя Михаил в честь императора Византии.
Древняя история славян — это так интересно! Где бы вы предпочли жить: в Великой Моравии при Ростиславе, в Новгороде при Рюрике или в Болгарии при Борисе I? А может, и вовсе в Рашке при Властимире Просигоевиче? В любом случае с 863 года у нас есть буквы, которыми мы можем написать этот текст. И совсем недавно Life.ru написал про татарский Сабантуй.