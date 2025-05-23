День славянской письменности и культуры 2025: Когда отмечать, в чём значение этого важного праздника

Кирилл и Мефодий разработали славянскую письменность в 863 году. В этом же году в летописях впервые упоминается Смоленск! Официально 863-й — год основания Смоленска, но город существовал и раньше, задолго до этой даты. Просто под 863 годом обозначено следующее событие: Аскольд и Дир, первые князья Киева, шли из Новгорода в Константинополь. По пути им попался Смоленск, куда те заходить не стали, так как город был уж очень укреплённым и густонаселённым. Перед кириллицей существовала ещё одна славянская азбука — глаголица. В ней было 40 букв, а в кириллице — 43. До сих пор неизвестно, кто создал глаголицу, а кто — кириллицу. Кирилл или Мефодий? А может, глаголица была тут до них? В Чехии в честь Дня Кирилла и Мефодия длинные выходные. Болгария образовалась в 681 году, страну основал хан Аспарух. Ростислав, князь Великой Моравии, причислен к лику святых Чехословацкой православной церковью в 1994 году. Болгарский царь Борис I в 860 году вторгся в Рашку (средневековое сербское государство). А после крещения получил имя Михаил в честь императора Византии.