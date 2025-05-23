Пуходёрка и гигиеническая стрижка: Эксперт рассказала, как ухаживать за шерстью питомцев в жару

В жаркий период актуальной становится гигиеническая стрижка. Оптимальной считается длина шерсти около 2−3 сантиметров — это позволяет животным чувствовать себя комфортно, не нарушая естественных процессов терморегуляции. Важно помнить, что полное бритьё не рекомендуется, так как оно может привести к солнечным ожогам и нарушению температурного баланса.