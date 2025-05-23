В Башкирии похолодает

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Синоптики обещают жителям республики похолодание.
В пятницу, 23 мая, возможны кратковременные дожди. Преобладающим будет северный ветер, иногда порывистый. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов.
Следующий день, 24 мая, будет скуп на осадки, ветер также утихнет. Ночью температура воздуха понизится до +2…+7 градусов тепла, в дневные часы прогреется до 12−17 градусов со знаком плюс.
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