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Движение на улице Ильинке закроют 24 мая

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В субботу, 24 мая, с 09:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку улицы Ильинки от Биржевой площади до дома 5 на Красной площади. Ограничение вводится в связи с проведением концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.

Также на участке перекрытий будет временно запрещена парковка с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений движения. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.