Движение на улице Ильинке закроют 24 мая

В субботу, 24 мая, с 09:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку улицы Ильинки от Биржевой площади до дома 5 на Красной площади. Ограничение вводится в связи с проведением концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.
Также на участке перекрытий будет временно запрещена парковка с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений движения. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.