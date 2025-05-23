Движение на улице Ильинке закроют 24 мая

В субботу, 24 мая, с 09:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку улицы Ильинки от Биржевой площади до дома 5 на Красной площади. Ограничение вводится в связи с проведением концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.