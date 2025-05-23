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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен сегодня в Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет предупредил о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных дождей и ветра объявлен в Беларуси 23 мая, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 55% 754 мм рт. ст. +15°

Как отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сегодня во многих районах страны ожидаются грозы. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Прогнозируется усиление ветра с переходом на северный 5−10 м/с, во многих районах с порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха днем составит от плюс 12 градусов по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку.