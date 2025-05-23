Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен сегодня в Беларуси

Как отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сегодня во многих районах страны ожидаются грозы. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Прогнозируется усиление ветра с переходом на северный 5−10 м/с, во многих районах с порывами 15−20 м/с.