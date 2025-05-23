Последние звонки в Ростовской области переносят в закрытые помещения

Соответствующие инструкции уже направлены во все муниципальные образования донского региона. Последние звонки в школах области состоятся 24 мая 2025 года. Лишь в двух районах (Кагальницком и Шолоховском) звонок прозвенел 20 и 22 мая, еще до ответа регионального правительства.