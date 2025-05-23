ВС РФ приблизились к ключевому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, который используется для атак на Курск. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он уточнил, что речь идет о сумском направлении, где ВС РФ продвигаются к Юнаковке — важному узлу логистики и транспорта украинских военных. Дандыкин подчеркнул значимость контроля над этим пунктом.
— Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы, — рассказал военнослужащий в разговоре с Aif.ru.
Ранее в СМИ появились новости о том, что ВС РФ вышли на границу с Днепропетровской областью, установив там флаг. Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Марьино в Сумской области.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российская армия может полностью освободить Луганскую Народную Республику в ближайшие пару недель.