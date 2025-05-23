Ученые нашли в пиве «вечные химикаты», вызывающие рак

По данным специалистов, основной путь попадания ПФАС в пиво связан с использованием загрязненной воды при производстве напитка. Несмотря на наличие систем фильтрации и очистки на пивоварнях, они не предназначены для удаления подобных химикатов. Кроме того, определенное количество ПФАС может проникать в продукцию через ингредиенты (хмель, зерно), упаковочные материалы, резервуары для хранения и даже чистящие средства. Ученые подчеркивают, что потенциальная угроза для здоровья заключается не только в онкологических заболеваниях — накопление ПФАС связывают с бесплодием, врожденными дефектами и проблемами с уровнем холестерина.