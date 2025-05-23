«Ядерную зиму» при войне РФ и США предсказали американские ученые

Согласно расчётам, климатические аномалии, известные как «ядерная зима», могут сохраняться десятилетиями. Учёные проанализировали влияние таких изменений на сельское хозяйство, взяв за основу культивацию кукурузы. В пессимистичном сценарии её урожайность сократится на 80%, а восстановление агропромышленного комплекса займёт 7−12 лет.