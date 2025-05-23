«Ядерную зиму» при войне РФ и США предсказали американские ученые

Специалисты из Университета Пенсильвании смоделировали климатические последствия гипотетического военного конфликта между РФ и США с применением ядерного оружия. Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Research Letters, описывают сценарий глобальной катастрофы.
Помимо прямых последствий в виде жертв, исчисляемых миллионами, конфликт спровоцирует выброс в атмосферу порядка 150 млн тонн сажи. Это приведёт к снижению прозрачности воздушной оболочки для солнечного излучения и падению средней температуры на планете на 15 градусов Цельсия.
Согласно расчётам, климатические аномалии, известные как «ядерная зима», могут сохраняться десятилетиями. Учёные проанализировали влияние таких изменений на сельское хозяйство, взяв за основу культивацию кукурузы. В пессимистичном сценарии её урожайность сократится на 80%, а восстановление агропромышленного комплекса займёт 7−12 лет.
Дополнительным фактором кризиса станет разрушение логистических цепочек и международной торговли, что усилит дефицит продовольствия и спровоцирует голод в глобальных масштабах.
Исследователи заключили, что противостояние ядерных держав обернётся катастрофическими последствиями: продолжительным похолоданием, крахом сельского хозяйства и социальными катаклизмами, не имеющими аналогов в истории человечества.
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