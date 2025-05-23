Госавтоинспекция Челябинской области с 23 мая перешла на усиленный режим

В 2025 году последний звонок прозвенит в школах 24 мая, в субботу. Такие рекомендации дали в министерстве просвещения России всем регионам страны. Проведение выпускных, согласно рекомендациям министерства, намечено на 28 июня. Однако окончательное решение по датам остается за школами, которые могут, исходя из конкретных обстоятельств, скорректировать даты.