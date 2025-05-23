Госавтоинспекция Челябинской области с 23 мая перешла на усиленный режим

Напомним, с 23 по 25 мая в образовательных учреждениях пройдут Последние звонки.
Инспекторы ДПС призывают воздержаться от парковки автомобилей в непосредственной близости от образовательных учреждений, заранее продумывать маршруты и с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.
«Это необходимо для создания безопасных условий для участников торжественных линеек», — говорят в ведомстве.
Последний звонок считают одним из главных школьных праздников. В этот день выпускники прощаются с родной школой и вступают во взрослую жизнь. Традиция отмечать последний звонок зародилась в 1940-е годы, с тех пор праздник приобрел государственный масштаб.
В 2025 году последний звонок прозвенит в школах 24 мая, в субботу. Такие рекомендации дали в министерстве просвещения России всем регионам страны. Проведение выпускных, согласно рекомендациям министерства, намечено на 28 июня. Однако окончательное решение по датам остается за школами, которые могут, исходя из конкретных обстоятельств, скорректировать даты.