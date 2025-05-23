Власти Непала расследуют скоростной подъем британских ветеранов на Эверест

Британская экспедиция во главе с министром по делам ветеранов Элом Карнсом поднялась на Эверест за рекордные пять дней, хотя обычно на это уходит около двух месяцев. Участники группы использовали ксенон для ускоренной акклиматизации — метод, не применяющийся в высотных восхождениях на территории Непала. По словам главы департамента туризма, власти начали расследование. Участники восхождения утверждают, что использовали ксенон не в Непале. Инцидент вызвал споры о допустимости новых технологий в альпинизме и возможных последствиях для экономики горных регионов.