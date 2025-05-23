Cкоростной подъем британских военных на Эверест расследуют в Непале

Власти Непала расследуют инцидент с британской группой альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона. При этом граппа не предупреждала об использовании такого допинга. Об этом заявил глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.