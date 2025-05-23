Cкоростной подъем британских военных на Эверест расследуют в Непале

Власти Непала расследуют инцидент с британской группой альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона. При этом граппа не предупреждала об использовании такого допинга. Об этом заявил глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.
— Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест (…) Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом, — говорится в материале Telegraph.
Уточняется, что обычно восхождение на гору занимает порядка двух месяцев. При этом дольше всего длится период акклиматизации и акклиматизационных походов. После альпинисты ждут погодного окна и совершают восхождение за пару дней.
Британская же группа совершила восхождение за пять дней, установив тем самым абсолютный рекорд.
10 мая телеведущая Виктория Боня успешно покорила вершину Эвереста. Она достигла высоты 8848 метров со второй попытки. Еще 1 мая Боня сообщила о желании продолжить восхождение на гору, несмотря на недомогание. По словам блогера, подъем оказался крайне изнурительным. При этом некоторые альпинисты погибли на глазах у Бони.