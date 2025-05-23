Самому известному американскому университету запретили принимать иностранных студентов

Администрация Трампа заявила, что ограничивает возможности Гарвардского университета по приему иностранных студентов, и приказала иностранным студентам, уже обучающимся в университете, перевестись или потерять свой юридический статус.
В четверг газета New York Times сообщила, что администрация Трампа уведомила Гарвард о своем решении после продолжающейся переписки относительно «законности запроса на обширные записи», по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.
Запрос на получение записей поступил в рамках расследования министерства внутренней безопасности, в ходе которого федеральные чиновники угрожают приему иностранных студентов в университет, пишет The Guardian.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала копию письма в соцсети. В нем Ноэм написала: «Я пишу, чтобы сообщить вам, что с сегодняшнего дня сертификация студентов и посетителей по программе обмена Гарвардского университета аннулируется».
«Аннулирование вашего сертификата по программе обучения студентов и посетителей по обмену означает, что Гарварду запрещено принимать иностранцев с неиммиграционным статусом категории F или J в течение 2025−2026 учебного года. Эта отмена сертификации также означает, что иностранцы, имеющие неиммиграционный статус категории F или J, должны перевестись в другой университет, чтобы сохранить свой неиммиграционный статус», — продолжает Кристи Ноэм.
Ноэм обосновала свое решение словами: «Это действие не должно вас удивлять и является печальным результатом несоблюдения Гарвардом простых требований к отчетности… Должны последовать последствия, чтобы послать четкий сигнал Гарварду и всем университетам, которые хотят пользоваться привилегией приема иностранных студентов, о том, что администрация Трампа будет обеспечивать соблюдение закона и искоренять зло антиамериканизма и антисемитизма в обществе и кампусах».
Бывшая губернатор Южной Дакоты также обвинила Гарвардский университет в «поощрении насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая в своем кампусе».
В отдельном пресс-релизе министерства внутренней безопасности говорится: «Госсекретарь Ноэм выполняет свое обещание защитить студентов и запретить сторонникам терроризма получать пособия от правительства США».
Представитель Гарварда назвал действия правительства «незаконными» в заявлении для Guardian в четверг. «Мы полностью привержены сохранению способности Гарварда принимать наших иностранных студентов и ученых, которые приезжают из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают университет — и нашу нацию, — сказал представитель вуза. — Мы работаем в срочном порядке, чтобы обеспечить руководство и поддержку членам нашего сообщества. Эти ответные действия угрожают нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда».
Пиппа Норрис, автор и преподаватель сравнительной политологии в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди, рассказала The Guardian в четверг, что Трамп «по сути, лишает американских студентов международных знаний, он сокращает мягкую силу и, следовательно, ослабляет Америку»: «А лично для меня это будет означать огромные проблемы с точки зрения преподавания».
Норрис сказала, что «около 90%» ее студентов — иностранцы, поэтому, если она «больше не сможет набирать иностранных студентов, спрос на участников и т.д. снизится».
Она продолжила: «Представьте, что вы приехали, потратили много денег и ресурсов, чтобы поступить в Гарвард, и вы поступили, и ваш второй или третий год обучения в бакалавриате, или второй год обучения в магистратуре, и они говорят: “Ну что ж, Мне очень жаль, но в следующем году ты не сможешь здесь учиться.” Я имею в виду, это ужасно».
Лео Герден, иностранный студент из Швеции, назвал это заявление «ужасающим» в университетской газете Harvard Crimson. «Они должны использовать все доступные инструменты, чтобы попытаться изменить это. Это могут быть все юридические ресурсы, на которые они могут подать в суд против администрации Трампа, все, на что они могут использовать этот фонд, все, на что они могут использовать свою политическую сеть в Конгрессе», — сказал Герден, добавив: «Это, безусловно, должно быть приоритетом номер один».
В настоящее время в университете обучается около 6800 иностранных студентов, многие из которых, согласно университетским данным, имеют визы F-1 или J-1. Иностранные студенты составляют около 27% населения университета.
Последнее решение министерства внутренней безопасности США было принято на фоне растущей напряженности между федеральными чиновниками и Гарвардом из-за заявлений администрации Трампа о том, что университет неадекватно реагирует на антисемитизм в своем кампусе.
Администрация Трампа прекратила выделение университету дополнительных грантов на сумму 450 миллионов долларов в мае, после того как ранее было отменено федеральное финансирование на сумму 2,2 миллиарда долларов.
Назначенная Трампом рабочая группа по борьбе с антисемитизмом указала на то, «насколько радикальным стал Гарвард», когда общенациональные антивоенные протестующие, включая студентов, выступили против смертоносного нападения Израиля на Газу, в результате которого за последние полтора года погибло по меньшей мере 53 000 палестинцев.
Администрация Трампа также приказала университету свернуть свои программы по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности, ограничить студенческие протесты и раскрыть подробности приема федеральным чиновникам.
В ответ на федеральные сокращения университет, обладающий фондом более 53 миллиардов долларов, подал иск против администрации Трампа.
Президент Гарварда Алан Гарбер заявил в апреле, что «ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать частным университетам, чему они могут обучать, кого они могут принимать и нанимать на работу, а также в каких областях они могут заниматься исследованиями».
Гарбер также заявил: «Университет не откажется от своей независимости или своих конституционных прав… Предписание администрации выходит за рамки полномочий федерального правительства. Оно нарушает права Гарварда, закрепленные в первой поправке, и превышает установленные законом пределы полномочий правительства в соответствии с разделом VI. И это угрожает нашим ценностям как частного учреждения, занимающегося поиском, производством и распространением знаний».
Говоря о том, как это повлияет на будущее Гарварда, Норрис отмечает: «Зачем другим иностранным студентам поступать в Америку, а не только в Гарвард, если они не могут быть уверены, что у них есть гарантированное место? Эта остановка пойдет на пользу Оксфорду, Кембриджу и многим другим учебным заведениям, потому что, конечно, лучшие из самых способных смогут поступить туда, куда захотят. В результате у Америки снова возникнут проблемы».