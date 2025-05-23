Самому известному американскому университету запретили принимать иностранных студентов

Она продолжила: «Представьте, что вы приехали, потратили много денег и ресурсов, чтобы поступить в Гарвард, и вы поступили, и ваш второй или третий год обучения в бакалавриате, или второй год обучения в магистратуре, и они говорят: “Ну что ж, Мне очень жаль, но в следующем году ты не сможешь здесь учиться.” Я имею в виду, это ужасно».