Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Атомный подводный крейсер «Архангельск» относится к субмаринам проекта 885 М «Ясень-М». Его заложили в 2015 году, а спуск на воду состоялся в ноябре 2023-го. В декабре 2024 года он был официально принят в состав ВМФ России.