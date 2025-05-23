Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели на расстоянии более 600 километров. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в Минобороны РФ.
Ракетный пуск был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность до цели превысила 600 километров. По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, подтвердив все заданные параметры.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что экипаж в ходе подготовки и выполнения задачи проявил высокий уровень профессионализма и морской подготовки.
Атомный подводный крейсер «Архангельск» относится к субмаринам проекта 885 М «Ясень-М». Его заложили в 2015 году, а спуск на воду состоялся в ноябре 2023-го. В декабре 2024 года он был официально принят в состав ВМФ России.
— Успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, — передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее президент России Владимир Путин посетил территорию предприятия «Атомфлот» в Мурманске, где принял участие в спуске на воду атомной подводной лодки четвертого поколения «Пермь».