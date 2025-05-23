На следующей неделе на Пермской телебашне проведут профилактику

Планово-профилактические работы на телебашне в Перми они проведут профилактику 28 мая с 09:00 до 18:00. В эти часы вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью. С 09:00 до 18:00 планируются работы с отключением оборудования радиопрограмм: Маяк, Радио России, Вести ФМ, Радио Альфа, Радио Sputnik + Эхо М, Радио Максимум, Наше Радио, Пилот ФМ, Европа Плюс, Хит ФМ, Авторадио, Relax FM, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Новое радио, Юмор ФМ, Камеди Радио, ПИ ФМ, Орфей, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Шансон.