В Екатеринбурге начали снимать кино об уральском роке «Раньше было такое время»

Сюжет фильма разворачивается в Свердловске начала 1980-х годов. Главные герои — молодые музыканты, стремящиеся донести свою музыку до слушателей вопреки всему. Максим Секачев отметил, что история фильма — о дружбе и взаимоотношениях, а музыка является объединяющим элементом, однако образы персонажей в фильме собирательные, без связи с конкретными людьми. «Когда мы начали собирать команду, вокруг стали объединяться люди, увлеченные уральским роком. Я старался придерживаться основных событий тех лет, которые происходили в рок-тусовке. В этом мне очень помог режиссер и сценарист Олег Ракович, который был в гуще происходящего, его консультации были полезны. Он помог проникнуться, прочувствовать дух, настроение, эмоции молодежи 1980-х и понять, какое же тогда было время», — рассказал режиссер.